Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-İhsan YALÇIN-Harun UYANIK-İSTANBUL -İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un bir çok noktasında usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında usulsüz siren-çakar kullanan bazı sürücülere ceza yazıldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da usulsüz çakar-siren uygulaması (1)
Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-İhsan YALÇIN-Harun UYANIK-İSTANBUL -İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un bir çok noktasında usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik...
09 Mart 2018 Cuma 17:28
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