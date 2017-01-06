Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ersan SAN İstanbul Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü.
(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI (4)
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ersan SAN İstanbul Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik...
06 Ocak 2017 Cuma 20:10
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