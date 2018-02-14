Özgür EREN-İbrahim AKTÜRK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da akşam üzeri sağanak yağmurla birlikte iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.38 itibariyle yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da trafik yoğunluğu -2
Özgür EREN-İbrahim AKTÜRK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da akşam üzeri sağanak yağmurla birlikte iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.38...
14 Şubat 2018 Çarşamba 20:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.