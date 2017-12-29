Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL Cuma trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı. Yoğunluğun her geçen dakika arttığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da trafik yoğunluğu (1)
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL Cuma trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında...
29 Aralık 2017 Cuma 17:45
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