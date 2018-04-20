(Görüntülü Haber) İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 268 parça tarihi eser ele geçirildi

Çağatay KENARLI, İstanbul,() İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Helenistik dönemine ait 19 sunu kabı ve kraliyet ailesinin gündelik eşyaları ile Sultan Abdülmecit döneminde Grekçe yazılmış fermanın da aralarında bulunduğu 268 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Bayrampaşa, Fatih, Kadıköy ve Kartal'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Ç.Ç., M.O.Y.,A.R.G., S.G., A.G. ve İ.G. gözaltına alındı. PAHA BİÇİLEMEYEN SİKKELER Kaçakçılık polislerinin ele geçirdiği eseler arasında M.Ö. 2500 yıllarında ilk medeniyet olan Lidya uygarlığı Kroisos dönemine ait 11 tarihi sikke bulunuyor. Bu sikkelerin altın ve gümüş karışımı olduğu, üzerinde aslan boğa figürlü elektrum bulunduğu öğrenildi. KRALİYET AİLESİNİN EŞYALARI Polis ekiplerinin ele geçirdiği önemli parçalardan biri de, Helenistik döneme ait 2200 yıllık 19 sunu kabı, kraliyet ailesi gündelik eşyaları, mezar hediyesi kozmetik şişeleri.. ASKERLERE ÖDEME YAPILAN SİKKELER M.Ö.2000 yılına ait Roma ve Bizans dönemlerine ait, askerlere ödeme yapmak için kullanılan 140 bronz sikke de ele geçirilen nadide eserler arasında bulunuyor. SELÇUKLU YÖNETECİLERİNİN ZIRH VE MİĞFERİ Selçuklu dönemine ait üzeri İslami motifler bulunan 87 bronz kazan, Selçuklu yöneticilerinin olduğu değerlendirilen üzeri altın yaldız olduğu değerlendirilen zırh ve miğfer dikkat çekti. ABDÜLMECİT'İN RUM GAZETESİ ÇIKARTILMASI FERMANI Sultan Abdulmecit'in ilk Rum gazetesinin çıkarılması için hazırlattığı Grekçe yazılmış 110x80 santimetre ebatlarında 10 santimetre kalınlığında mermer ferman da ele geçirilenler arasında bulunuyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bazı işyerlerinde aramalar yapması ve bazı tarihi eserlere el koyması görüntülere yansıdı. ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler'den S.G. ve A.G. tutuklanırken, Ç.Ç., M.O.Y., A.R.G., İ.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri Müzelerine gönderildi.