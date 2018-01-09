(Görüntülü Haber) İstanbul'da sis etkili oluyor -3

İhsan YALÇIN-Ylımaz BEZGİN/İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Vapur seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı görüldü.

09 Ocak 2018 Salı 11:32