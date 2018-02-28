Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ /İSTANBUL - İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ /İSTANBUL - İstanbul'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı....
28 Şubat 2018 Çarşamba 09:27
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