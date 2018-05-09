Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da sağanak yağış
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.
09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:15
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