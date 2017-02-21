(Görüntülü Haber) İstanbul'da sabaha karşı sis etkili oluyor (1)

Ozan URAL / İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabaha karşı saat 04.30 sıralarında sis etkili olmaya başladı. Oluşan sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda düşen görüş mesafesinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi zaman zaman düşerken Boğaziçi Köprüsü oluşan sis nedeniyle kısmen görünmez hale geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkilemezken, araç sürücüleri "sis var" şeklindeki elektronik uyarı levhaları ile uyarıldı. Sis, İstanbul'un her iki yakasında da etkisini göstermeye devam ediyor.