Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () REİNA'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı. Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da polisten 'şok' denetim
Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () REİNA'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne...
03 Ocak 2017 Salı 15:03
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