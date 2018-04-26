Anıl UÇAN / İSTANBUL() - İstanbul'da "Kurt kapanı 16" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetim noktalarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminalinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak arama yaptı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Kurt Kapanı 16" denetimi (1)
Anıl UÇAN / İSTANBUL() - İstanbul'da "Kurt kapanı 16" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetim noktalarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş...
26 Nisan 2018 Perşembe 16:59
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