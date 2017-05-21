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(Görüntülü Haber) İstanbul'da KPSS maratonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu yapıldı. ilk oturumda adaylar genel kültür-genel yetenek sorularını yanıtladı. Sınav...

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu yapıldı. ilk oturumda adaylar genel kültür-genel yetenek sorularını yanıtladı. Sınav yapılan yerlerden biri de Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi'ydi. Saat 10'da başlayan sınav 12.10'da sona erdi. Adaylar içeride ter dökerken aileleri de kapıda bekledi. Sınav sonrası dışarı çıkan bazı adaylar soruların zor olduğunu, bazıları da kolay olduğunu söyledi. İkinci oturum ise öğleden sonra 14.30'da başlayacak, bu oturuma öğretmen adayları katılacak.

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