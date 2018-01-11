Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde kış lastiği uygulaması yapıyor. Kış lastiği takmayan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kış lastiği uygulaması (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde kış lastiği uygulaması yapıyor. Kış lastiği takmayan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.
11 Ocak 2018 Perşembe 09:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.