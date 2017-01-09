İstanbul'da karla kaplanan yolda yürümekte zorluk çektiler
(Görüntülü Haber) İstanbul'da karla kaplanan yolda yürümekte zorluk çektiler
İstanbul'da karla kaplanan yolda yürümekte zorluk çektiler
09 Ocak 2017 Pazartesi 17:40
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