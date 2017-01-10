Zeki GÜNAL - Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı hem de etkili. Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden biri. Kar aynı saatlerde Taksim'de de yağmaya başladı
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yeniden başladı
Zeki GÜNAL - Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı hem de etkili. Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden...
10 Ocak 2017 Salı 13:18
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