(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yeniden başladı 2

Zeki GÜNAL - Erhan TEKTEN/İSTANBUL,() İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı hem de etkili. Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden biri. Kar aynı saatlerde Taksim'de de yağmaya başladı