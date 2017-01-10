Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul () İstanbul'da yeniden etkili olmaya başlayan kar, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşatmadı. Gün boyu trafiğin yoğun olduğu Zincirlikuyu, Etiler bölgesinde trafik akışı normaldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullananlar da trafikle karşılaşmadı.
(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul () İstanbul'da yeniden etkili olmaya başlayan kar, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşatmadı. Gün boyu trafiğin yoğun olduğu Zincirlikuyu, Etiler bölgesinde trafik akışı...
10 Ocak 2017 Salı 15:46
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