Haber Kamera: Ozan URAL İstanbul/ İstanbul da Cuma akşamı başlayan ve 3 gündür yağan kar bu gece etkisini azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar sabaha kadar çalıştı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti. BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR Yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların da düşmesiyle üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Bu sarkıtlar sürücüler için tehlike oluşturdu. DOYA DOYA EĞLENDİLER Bazı vatandaşlar da temizlenemeyen ve yoğun kar birikintisi olan ara sokakların keyfini çıkararak gönüllerince eğlendiler.
(Görüntülü Haber)İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti
Haber Kamera: Ozan URAL İstanbul/ İstanbul da Cuma akşamı başlayan ve 3 gündür yağan kar bu gece etkisini azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar sabaha kadar çalıştı. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları...
10 Ocak 2017 Salı 08:42
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