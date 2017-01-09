Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,() - İSTANBUL'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,() - İSTANBUL'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama...
09 Ocak 2017 Pazartesi 08:33
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