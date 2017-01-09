TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() - Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.
(Görüntülü Haber)İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu (ek)
TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() - Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında...
09 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
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