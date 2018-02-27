Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı (Beylikdüzü Hadımköy 1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.
27 Şubat 2018 Salı 09:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.