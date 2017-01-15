Enver ALAS / İSTANBUL İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı başladı
Enver ALAS / İSTANBUL İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece taraflarında kar yağışının başladığı görüldü.
15 Ocak 2017 Pazar 20:51
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