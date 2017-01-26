Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL İstanbul'un kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı 3 (Halkalı trafik)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL İstanbul'un kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.
26 Ocak 2017 Perşembe 10:07
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