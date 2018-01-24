Mehmet İLKAY ÖZER/ İSTANBUL, () İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Henüz iş çıkış saati olmamasına rağmen trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar: Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı (3)
Mehmet İLKAY ÖZER/ İSTANBUL, () İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Henüz iş çıkış saati olmamasına rağmen trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar...
24 Ocak 2018 Çarşamba 19:35
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