(Görüntülü Haber)İstanbul'da kaçak kesimler (1)

* Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlıkları bahçelerde, yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti. Haber-Kamera: Özgür EREN - Sinan BİLGİLİ - Hakan KAYA - İSTANBUL İstanbul'da yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti. İstanbul'un bazı semtlerinde yeşillik alanlarda kesilen kurbanlıklar aynı alanda etler parçalara ayrıldı. Sultangazi'de bazı kişiler boş arazide kurbanlarını sabah erken saatlerinde kesmeye başladı. Başakşehir Şahintepesi'nde de aynı manzara vardı. Kimi vatandaşlar boş arazide kurban keserken kimisi de kurbanlarını kesmeye hazırlanıyordu. Esenyurt'ta da benzer görüntüler kameraya yansıdı. Şişli'de de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine bazı bölgelerdeki oto yıkamacılar ve açık alanları tercih etti. Sabah saatlerinde kurbanlıkları oto yıkama dükkanlarına getirenler ı kesimi buralarda yaptı. ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KESİM Çocukların da bulunduğu alanda kurbanlıkları güçlükle yere yatıranlar çocukların gözleri önünde kesim kaptı. PARK KASABA DÖNDÜ Kağıthane'de de bazı vatandaşlar kestikleri kurbanlıkların etlerini parçalamak için parkları tercih etti. Bir kişi de eti parkta bulunan spor aletine asarak temizlediği görüldü. Yine Kağıthane'de bir kişinin evinin bahçesinde kestiği kurbanı iş makinesine bağlayarak temizlemesi dikkat çekti.