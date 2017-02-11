(Görüntülü Haber) İstanbul'da jandarma ve polisten asayiş uygulaması(3)

Murat DELİKLİTAŞ-İbrahim AKTÜRK-Ramazan EĞRİ-Taner YENER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL -İSTANBUL'un 39 ilçesinde, 5 bin polis ve bin 35 jandarma ile birçok noktada asayiş denetimleri gerçkleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın "Huzur ve güven" adı verilen ortak uygulamasında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar aranırken içinde bulunanlar da kimlik kontrolünden geçirildi. Çeşitli mekanlarda aramalar ve kimlik kontrolü yapıldı. Kadıköy iskelesinde vapurdan inen vatandaşlar tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. Deniz polisinin de denizde tekneleri denetlediği uygulamada bir çok noktada polis helikopterleri de destek verdi. Jandarma 52 kontrol noktasında, 16'sı kadın bin 35 personel, 2'si zırhlı 195 araç, 9 köpek ile katıldı. Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı destek birliği olarak görev yaptı. Jandarmanın Çerkezköy Gişeler'deki uygulaması, İçişlieri Bakanlığı'na 3 G teknolojisiyle canlı aktarıldı. AYNI NOKTADA POLİS VE JANDARMADAN ORTAK DENETİM Sarıyer Bahçeköy Kemerler Mevkii'nde polis ve jandarma ortak denetimde bulundu. Kurulan uygulama noktalarında kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Jandarmanın arama kurtarma, narkotik ve bomba arama uzmanı köpek de aramalara katıldı. Köpekler araç içi ve bagajlarda arama yaptı. Buradaki denetimlerde, durdurularak "Avcı" adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, ön paspasın altına poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. UYGULAMANIN POLİS BİLANÇOSU Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 26 bin 436 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 407 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 7 silah, 5 kurusıkı tabanca, 128 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 553 işyerinden 68 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 6 bin 605 araçtan 309'na işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 174 bin 308 lira para cezası uygulandı. UYGULAMANIN JANDARMA BİLANÇOSU Jandarmanın kaynaklarından alınan bilgiye göre de, jandarma ekiplerinin 10 ayrı noktada yaptıkları uygulamada, 3 bin 959 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken şüpheli 9 kişi ve aranan 11 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. 2 bin 284 araç kontrol edilirken 63 araç şoförüne 3 bin 3791 lira para cezası işlemi yapıldı. Aranan 1 araç ele geçirilirken 29 araç ise trafikten men edildi. Kontrol edilen umuma açık yerlerden 2 sine 2 bin 656 lira para cezası işlemi uygulandı. Yapılan aramalarda 2 ateşli silah, 1 kuru sıkı tabanca , 210 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sırasında ayrıca kayıp bir çocuk da bulundu.