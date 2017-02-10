(Görüntülü Haber) İstanbul'da jandarma ve polisten asayiş uygulaması (3)

Murat DELİKLİTAŞTaner YENER-İbrahim AKTÜRK-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL İstanbul'un 39 ilçesinde, binlerce polis ve jandarma birçok noktada asayiş denetimleri gerçkeleştiriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis ile İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı bin 35 jandarma oluşturulan kontrol noktalarınde durdurulan araçlar aranırken içinde bulunanlar da kimlik kontrolünden geçiriliyor. Çeşitli mekanlarda aramalar ve kimlik kontrolü yapıyor. Deniz polisinin de denizde tekneleri denetlediği uygulamada bir çok noktada polis helikopterleri de destek veriyor. Kadıköy iskelesinde vapurdan inen vatandaşlar tek tek kimlik kontrolünden geçiriliyor. "Huzur ve güven" adı verilen denetimlere jandarma 52 kontrol noktasında, 16'sı kadın bin 35 personel, 2'si zırhlı 195 araç, 9 köpek ile katılıyor. Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı destek birliği olarak görev yapıyor. AYNI NOKTADA POLİS VE JANDARMADAN ORTAK DENETİM Sarıyer Bahçeköy Kemerler Mevkii'nde polis ve jandarama ortak denetimde bulundu. Kurulan uygulama noktalarında kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Jandarmanın arama kurtarma, narkotik ve bomba arama uzmanı köpek de aramalara katıldı. Köpekler araç içi ve bagajlarda arama yaptı.