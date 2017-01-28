Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL İstanbul'da, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, vatandaşlara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. 39 ilçede saat 19.30'da başlayan denetimde, polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araç içindekilerin de üzerinde arama yapan polis, GBT denetimi de gerçekleştirdi. Denetime helikopter de destek verdi.
(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMİ
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL İstanbul'da, 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak...
28 Ocak 2017 Cumartesi 22:07
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