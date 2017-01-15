İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda su birikintileri oluştu.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da gece sağanak yağmur etkili oldu
İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda...
15 Ocak 2017 Pazar 09:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.