Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL İstanbul da gece saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kaybolurken, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sisin keyfini çıkardı. Görüntü Dökümü: -------------- -Galata köprüsünden görüntü -Balık tutan vatandaşlardan görüntü -Ortaköy Camii'nden görüntü -15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü -Genel ve Detaylar
(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL İstanbul da gece saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun...
10 Nisan 2018 Salı 09:30
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