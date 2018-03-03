(Görüntülü Haber) İstanbul'da fırtına, dolu ve yağmur

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İhsan YALÇIN-İSTANBUL,()



İSTANBUL'DA dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda önce fırtına ardından dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Bir anda dolu ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bir çok kişi meydandaki tramvay durağına sığındı. Koşarak ilerlemeye çalışanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meydandaki seyyar tezgahı bulunanlar da hızla sığınacak yer aradı.