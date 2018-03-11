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(Görüntülü Haber) İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli devam ediyor(Ek bigi ve görüntülerle Üsküdar)

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ DEVAM EDİYOR Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Murat SOLAK -Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK- İSTANBUL İSTANBUL Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam...

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ DEVAM EDİYOR Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN - Murat SOLAK -Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK- İSTANBUL İSTANBUL Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı. İstanbul'da dünden beri etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle, vapur ve tekne seferleri bu sabah da yapılamadı. İDO ve BUDO'nun seferleri de iptal edilirken boğaz ve çevresinde etkili olan ses nedeniyle köprü neredeyse görülemiyor. Beşiktaş'ta, tekneye binerek Anadolu Yakasına geçmek isteyen vatandaşlar, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etmek zorunda kaldı.

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