(Görüntülü Haber) İstanbul'da Deniz trafiğine sis engeli (ek görüntü 3)

Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti -İstabul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapalı Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine gece saatlerinden itibaren kapatıldı. Sabah saatlerinde etkisini devam ettiren sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. de tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.