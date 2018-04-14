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(Görüntülü Haber) İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı

Haber: İstanbul İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.  DEAŞ adına...

Haber: İstanbul

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. 

DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis, sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 6 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 


 

 

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