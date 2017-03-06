(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA ÇÖKERTİLEN İKİ AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYELERİ ADLİYEDE...

İSTANBUL Ataşehir'de 1 kişinin öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 41 ayrı suç olayına karıştıkları iddiasıyla iki hafta önce gözaltına alınan iki ayrı suç örgütü üyesi 22 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ataşehir'de16 ağustos 2016 tarihinde E.G. adlı kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Ataşehir ve çevresinde “Kasten Adam Öldürme, “Yağma, “Ateşli Silahla Yaralama, “Tehdit ve “Mala Zarar Verme eylemlerini gerçekleştirerek haksız menfaat elde eden iki ayrı silahlı suç örgütü tespit edildi. 41 ayrı suç olayının failleri oldukları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, 20 Şubat günü Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe ile Kocaeli'de 36 adrese Özel Harekat Polisi destekli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 27 şüpheli yakanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 2 tüfek, 109 fişek, 14 adet av tüfeği kartuşu, 38 senet, 1 kama, 1 kılıç, 1 cop, 1 biber gazı, 2 telsiz, 40 sayfa doküman ve sahte avukatlık yaptığı tespit edilen kişiye ait 1 avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi. Emniyete getirilen 27 kişiden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 22'si işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.