(Görüntülü Haber) İstanbul'da ara sokaklarda kar çilesi

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyenler ara sokaklarda zor anlar yaşadı Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL () İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ediyor Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına binebilmek için ana yollara yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. İş yerlerine araçları ile gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını ara sokaklardan çıkartamadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını dün akşamdan kolay bir şekilde çıkabilecekleri yerlerde bıraktı. Bir vatandaş kar ile kaplanan aracını sıcak su ile temizlemeye çalıştı. İstanbul'un yokuş semtlerinde araçlar yamaçlarda çıkamayarak patinaj yaptı. Şişli -Akağalar Caddesi'nde bir taksi şoförü hızını alamayarak hızlı bir şekilde yokuş aşağıya kaydı. Korna çalarak aşağıya kayan taksinin önünde şans eseri araç ve yayanın olmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybına neden olmadı. Cadde üzerlerinde park halinde çok sayıda aracın olduğu görüldü. Otomobilini çıkartmaya çalışan bir kişi," Arabayı çıkartmaya çalışıyorum. Yukarıda oturuyorum, arabamı buraya bıraktım. Arabamı sıcak su ile temizlemeye çalışıyorum. İşe gideceğim, ancak şuradan dönersem gerisi açık" diye konuştu. İşyerine gitmeye çalışan İsmail Çevik ise, "İşe gidiyorum, Beylikdüzü'nden geliyorum. Beylikdüzü'nden buraya ulaşım felaket. Beylikdüzü Sibirya, buralar gene iyi durumda. Ana yola kadar yürüdüm, Allahtan metrobüs çalışıyor. Metrobüs çalışmasa işe falan gelemeyeceğiz.Geç kaldım ancak gelememekten iyidir" dedi.