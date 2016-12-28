(Görüntülü Haber) İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması

Taner YENER-İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin tüm ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Toplam 159 noktada yapılan asayiş uygulamalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Fatih'te polis, şüphelendikleri kişileri durdurarak üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama)sorgusu yaptı. Uygulama yapan ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi.