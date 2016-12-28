Taner YENER-İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin tüm ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Toplam 159 noktada yapılan asayiş uygulamalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Fatih'te polis, şüphelendikleri kişileri durdurarak üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama)sorgusu yaptı. Uygulama yapan ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da 159 noktada asayiş uygulaması
Taner YENER-İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerde görev yapan toplam 5 bin polisle kentin tüm ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Toplam 159 noktada yapılan asayiş...
28 Aralık 2016 Çarşamba 22:00
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