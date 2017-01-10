(Görüntülü Haber) İstanbul buz tuttu

Gülseli KENARLI - Cemal KÖYÜK/iSTANBUL, () İSTANBUL 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle adeta buz tuttu. Büyükçekmece gölünde donma devam ederken evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kıyı kesimleri donan Büçükçekmece gölünün donmuş hali görmeye değer bir manzara oluşturdu. SARKITLAR OLUŞTU Soğuk hava nedeniyle ara sokaklarda bulunan evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Bazı sarkıtların boyları 1 metreyi geçti. Karla kaplanan yolların açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.