Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Özellikle Sarıyer ve çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü...
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:20
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