Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi. Sabah saatlerinde boğazda aniden beliren yunuslar, dalgalar arasında adeta süzülerek ilerledi. Yunusların seyrine doyumsuz geçiş anları kameralara yansıdı. Bir süre dalgalar arasında ilerleyen yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı
Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi. Sabah saatlerinde boğazda aniden beliren yunuslar, dalgalar arasında adeta süzülerek ilerledi. Yunusların...
26 Nisan 2018 Perşembe 13:29
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