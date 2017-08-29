Özgür EREN -Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın sahilindeki vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağış etkili olmaya devam ederken bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda yağış etkili oluyor
Özgür EREN -Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın sahilindeki vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı....
29 Ağustos 2017 Salı 18:14
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