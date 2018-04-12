İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Deniz ulaşımında ise herhangi bir sefer iptali yaşanmadı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Deniz ulaşımında ise herhangi bir sefer...
12 Nisan 2018 Perşembe 10:20
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