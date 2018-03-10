Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,() - İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,() - İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün...
10 Mart 2018 Cumartesi 09:22
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