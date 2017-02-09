Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor. Özellikle Sarıyer ve boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü...
09 Şubat 2017 Perşembe 09:34
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