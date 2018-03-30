Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sabaha karşı sis etkili oluyor. Gece boyunca etkisini sürdüren sis sabaha karşıda İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisin içinde görünmez hale geldi.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sabaha karşı sis etkili oluyor. Gece boyunca etkisini sürdüren sis sabaha karşıda İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü,...
30 Mart 2018 Cuma 09:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.