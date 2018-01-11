Hakan KAYA-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor (2)
Hakan KAYA-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı ve çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
11 Ocak 2018 Perşembe 11:20
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