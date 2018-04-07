Zeki GÜNAL - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı (2)
Zeki GÜNAL - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında...
07 Nisan 2018 Cumartesi 16:18
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