Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() İSTANBUL Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle gemi geçişleri saat 01.30 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.
(Görüntülü Haber)İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli (ek görüntü)
Ali Kerem BENGİ / İstanbul,() İSTANBUL Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle gemi geçişleri saat 01.30 itibarıyla çift...
28 Şubat 2017 Salı 08:50
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