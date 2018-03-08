İstanbul,() ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
(Görüntülü Haber) İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi
İstanbul,() ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı....
08 Mart 2018 Perşembe 14:18
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