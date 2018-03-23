Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL () İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken oto yıkamacılar yaşanan yoğunluktan memnun kaldı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu. OTO YIKAMACILAR MEMNUN Aracının üzerini çamur kaplı olarak gören Suat Üstündağ soluğu oto yıkamacıda aldı. Üstündağ, "Sabah uyandığımda aracı çamur içinde gördüm. İnsanların temas etmesi halinde ne gibi bir zarar getirir bilemiyorum tabi "diye konuştu. Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandığını söyleyen bir oto yıkamacı ise "Çok müşteri geldi Allah'a şükürler olsun. Sabahtan beri 20-25 müşteri geldi" dedi.
(Görüntülü Haber) İstanbul'a çamur yağdı (2) (Beyoğlu)
Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL () İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken oto yıkamacılar yaşanan yoğunluktan...
23 Mart 2018 Cuma 09:58
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